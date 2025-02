Hugo Motta: Creio que nos próximos dias eu esteja com Haddad para alinhar a pauta

Durante a entrevista, o deputado também disse que, se for chamado, comparecerá à reunião do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), com os presidentes dos Três Poderes, para tratar das emendas parlamentares.

"Na hora que chamar, eu irei. Na minha avaliação, isso é muito bom, é um sinal de que o ministro quer resolver essa situação", afirmou.