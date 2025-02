Juros: DIs fecham perto da estabilidade, mas curva desinclina com ata do Copom

Os juros futuros fecharam perto da estabilidade, mas a desinclinação na curva continuou na terça-feira. O vértice mais curto reagiu à ata mais hawkish do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), enquanto o longo teve amparo da queda do dólar e também dos juros dos Treasuries. Já o Plano Anual de Financiamento (PAF) do Tesouro para 2025 não teve grandes mudanças em relação ao de 2024, com pouca ambição na emissão de títulos prefixados.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu a 14,92%, de 14,90% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançou a 14,88%, de 14,87%, e o para 2029 caiu para 14,47%, de 14,527% no ajuste de ontem.

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, considera que o DI curto voltou a ficar mais focado na ata do Copom e em expectativas sobre o IPCA, depois que o PAF do Tesouro não trouxe grandes mudanças em relação ao de 2024. "Mercado teve visão de que ata do Copom foi mais hawkish, então coloca mais prêmio na ponta curta. Pode ser que houve algum efeito de contaminação quando saíram notícias antes do PAF, mas é natural que depois o mercado volte a precificar o fundamento, que é o Copom", afirma.