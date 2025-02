Não há intenção de intromissão em política cambial com emissões externas, diz Daniel Leal

O subsecretário da Dívida Pública, Daniel Leal, rejeitou que exista qualquer intenção de o Tesouro "se intrometer" na política cambial ao fazer emissões externas. "Não existe intenção de se intrometer na política cambial fazendo emissão externa para vender dólar em mercado e segurar taxa de câmbio. Sinceramente, não é isso que faria a diferença", afirmou Leal a jornalistas, lembrando que a política cambial e monetária é de gestão do Banco Central.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, foi na mesma linha e destacou que as emissões do Tesouro não guardam nenhuma relação com a política cambial. Ainda sobre o volume de emissões externas que possa haver neste ano, ele apenas declarou que o órgão quer ter presença "forte" no mercado internacional ou "na medida do possível" do que for demandado pelos investidores.

Sobre o colchão da dívida, Leal ainda respondeu não está na estratégia atual do Tesouro solicitar o resultado do BC da equalização cambial para incrementar a reserva de liquidez. Ele repetiu que o colchão está num nível confortável, embora o índice de liquidez esteja no menor nível desde 2015.