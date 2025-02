Ouro renova recorde de fechamento pelo 2º dia seguido, com vaivém de tarifas dos EUA

O ouro fechou em alta e renovou pela segunda vez consecutiva sua máxima de fechamento nesta terça-feira, 4, em meio ao vaivém das políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. O metal preciso também é impulsionado pelo alívio dos rendimentos dos Treasuries e do dólar no exterior.

Nesta terça, o ouro para abril avançou 0,65%, a US$ 2.875,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O metal precioso também renovou maior nível histórico a 2.877,10 a onça-troy.

As preocupações com as possíveis consequências das tarifas e de outras políticas inflacionárias do presidente norte-americano oferecem um forte apoio ao ouro como ativo seguro, diz Rania Gule, do XS.com. Como os mercados continuam incertos, o metal dourado provavelmente continuará sendo o foco dos investidores, tanto como proteção quanto como oportunidade de investimento, acrescenta Gule.