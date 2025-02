Petrobras recebeu encomenda do governo federal de empurrar o PIB do Brasil, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira, 4, que recebeu uma encomenda do governo federal de empurrar o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Segundo ela, essa tarefa será cumprida por meio de uma série de investimentos em exploração e produção de óleo, refino, fertilizantes e transição energética. Um exemplo é a fábrica de Três Lagoas (MS) que irá produzir fertilizantes no Centro-Oeste.

"Teremos muita coisa no refino e transição energética em 2025, tanto em investimento para expansão quanto em manutenção de refinarias. Pretendemos investir em ampliação de capacidade", disse ela.

A presidente da Petrobras falou na abertura do Fórum Brasil de Energia, organizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).