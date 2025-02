Petróleo fecha sem direção única, com sinais divergentes de oferta por medidas de Trump

Após negociações, o governo americano adiou, na segunda-feira, a aplicação de tarifas sobre importações vindas do México e do Canadá.

A escalada tarifária com a China, que não foi solucionada, não gerava temores para o setor, já que, de acordo com o Commerzbank, as retaliações chinesas terão impacto limitado no mercado de petróleo. "Como a China obteve apenas 1,8% de suas importações de petróleo bruto dos EUA no ano passado, o impacto no mercado de petróleo deve ser limitado", afirma.

A informação de que Trump deve assinar um memorando presidencial ainda nesta terça para restaurar sua política de "máxima pressão" sobre o Irã fez com que o petróleo reduzisse as perdas durante a sessão. O país é considerado um dos principais produtores do óleo e, sanções contra ele, podem afetar o estoque global do óleo.

*Com informações da Dow Jones Newswires