Risco altista de desancoragem persistente para a inflação permanece, avalia Copom na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou, na ata da sua última reunião, que há riscos pressionando o viés de alta da inflação, sobretudo a desancoragem das expectativas. Também estão no balanço altista do colegiado o sobreaquecimento da economia e a condução da política econômica com impacto nas taxas de câmbio.

A ata explicita que a desancoragem das expectativas de inflação, até mesmo para prazos longos, tem sido um tema de risco recorrente no debate do Comitê.

"Esse processo de desancoragem leva a reajustes de preços e salários acima da meta de inflação, requerendo uma política mais contracionista do que alternativamente seria necessária se não houvesse tal desancoragem. O Comitê avalia que tal risco permanece à medida que a desancoragem se torna persistente e altera a magnitude e a frequência de reajustes de preços e salários", disse a ata divulgada na manhã desta terça-feira.