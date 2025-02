Trump diz não ter pressa para conversar com Xi Jinping e promete diálogo em momento apropriado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não ter "pressa" para conversar com o presidente da China, Xi Jinping, um dia após ter dito que pretendia falar com o líder chinês dentro de 24 horas. "Conversarei com Xi Jinping no momento apropriado", disse a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira, 4.

Os jornalistas pediram ao republicano uma reação à retaliação de tarifas anunciadas por Pequim.

Trump se limitou a responder que "está tudo bem".