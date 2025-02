76% dos CEOs do agronegócio do Brasil estão otimistas com crescimento da economia, diz pesquisa

Na avaliação do sócio da PWC Brasil e líder de Agronegócio no Brasil da consultoria, Maurício Moraes, a confiança maior do agronegócio em relação à economia brasileira na comparação com os executivos dos demais setores reflete o cenário desafiador de 2024 para o setor e a perspectiva de conjuntura um pouco melhor neste ano. "Isso é muito positivo. De maneira geral, 2024 não foi um ano fácil para o agronegócio, apesar de ter sido positivo para setores como café, laranja, carnes e cacau. Agora, os CEOs do setor olham para 2025 com possibilidade de retomada", disse Moraes, em coletiva de imprensa para apresentação dos resultados da pesquisa.

Ele também é CEO do PwC Agtech Innovation. "Há crença de que tende haver retomada do setor a partir do fim do primeiro semestre. Há uma tendência real de melhora no setor agropecuário", apontou.

Na avaliação de Moraes, o otimismo dos executivos do agronegócio com o próprio setor recai também na confiança dos CEOs com o cenário nacional.

"A recuperação que está acontecendo no agronegócio se reflete na percepção geral do setor quanto à economia. Além disso, a pesquisa foi realizada depois das eleições nos Estados Unidos e há avaliações de que as disputas comerciais anunciadas podem trazer benefício ao Brasil, em virtude de discussões tarifárias envolvendo a China, o que também afeta a percepção do setor", avaliou Moraes. "Esse otimismo pode vir também de uma resiliência maior do setor em meio a crises sanitárias e conflitos", pontuou.

Quanto à economia global, 66% dos líderes do agronegócio brasileiro acreditam na aceleração da economia global nos próximos 12 meses, acima dos 40% registrados há um ano, enquanto 24% esperam estabilidade.

O indicador de otimismo dos CEOs do agronegócio nacional com o crescimento da economia mundial supera também a média mundial de 58% e está levemente abaixo dos 68% relatados entre os demais executivos nacionais.