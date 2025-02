Abic recomenda 'consumo consciente' de café para mitigar impacto da alta de preços

A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) reconheceu que o preço do café pode sofrer novos reajustes ao consumidor ao longo das próximas semanas. Por isso, recomendou "consumo consciente". As declarações foram dadas nesta quarta-feira, 5, pelo presidente da Abic, Pavel Cardoso, em evento para comentar os resultados do setor em 2024.

Cardoso explicou que a escalada observada em novembro e dezembro de 2024, com aumentos que podem variar entre 20% e 30%, ainda não atingiu por completo as prateleiras. Segundo ele, esse repasse pode resultar em um impacto significativo no orçamento familiar.

"É natural que, sendo o café um produto tão essencial no cotidiano do brasileiro, surjam questionamentos sobre o preço", afirmou Cardoso. "A análise que nós fazemos, inclusive para fazer uma boa recomendação aos consumidores, é que não haja desperdício, que haja o consumo consciente", destacou o dirigente.