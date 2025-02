Alta na indústria no Brasil em 2024 foi a mais acentuada desde 2021, revela IBGE

O setor industrial mostrou perda de ritmo na reta final do ano, mas o saldo final de 2024 foi robusto, com crescimento considerável em relação a 2023, avaliou André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção industrial teve uma redução de 0,3% em dezembro ante novembro, terceiro mês seguido de quedas, levando a uma perda de 1,2% acumulada no período. No fechamento de 2024, porém, a produção cresceu 3,1%.

O desempenho anual foi o melhor desde 2021, quando houve um avanço de 3,9%, em recuperação ao choque da pandemia de covid-19, que derrubou a indústria em 4,5% em 2020.

"Isso contrasta com essa leitura do final do ano de 2024, com essa perda de intensidade", disse Macedo. "O ponto mais elevado da produção no ano de 2024 foi alcançado no mês de junho", completou.