Bolsas da Europa fecham sem sinal único, observando tarifas, perspectivas para BCs e balanços

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 5, repercutindo as idas e vindas das disputas tarifárias, assim como as perspectivas para a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que decide juros nesta quinta-feira. Além disso, a sessão contou com a repercussão de uma série de balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,38%, a 538,06 pontos.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, destacou que a tensão no comércio global pode tornar a perspectiva de inflação mais incerta na zona do euro e que os riscos para o crescimento "permanecem inclinados para o lado negativo". Lane afirmou ainda que "excessiva cautela no afrouxamento monetário pode ameaçar a recuperação econômica". O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a inflação na região está se aproximando da meta de 2% e que novos cortes de juros dependerão de dados que confirmem a convergência para o objetivo de forma sustentável.