Bolsas de NY avançam com recuperação do Nasdaq no fim da sessão após volatilidade

Após a divulgação de resultados decepcionantes, as ações da Alphabet despencaram 7,29%. Perdas também foram registradas pela AMD (-6,27%) e pela Uber (-7,56%). Diante da queda no número de assinantes do Disney+, as ações da Disney recuaram 2,41%. Por outro lado, as ADRs da Novo Nordisk subiram 3,76%, assim como as ações da Mattel (+15,33%), que também se beneficiaram de resultados positivos.

Os papéis da Apple cederam 0,14%, com a informação de que o órgão antitruste da China estaria avaliando abrir uma investigação sobre as políticas da empresa.

No setor agrícola, as ações da FMC despencaram 33,5%, após a empresa projetar vendas menores no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar do USPS retomar a aceitação de envios da China e de Hong Kong, as ADRs da Alibaba (-3,02%), JD.com (-3,28%) e PDD Holdings (-3,43%), dona do app Temu, seguiram em queda.