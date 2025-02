Déficit comercial dos EUA de bens com a China atinge US$ 295,4 bilhões em 2024

Os Estados Unidos acumularam déficit comercial de bens em relação à China de US$ 295,4 bilhões em 2024, segundos dados publicados nesta quarta-feira, 5, pelo Departamento de Comércio do país. O valor foi o maior registrado pelos EUA com qualquer outro parceiro comercial ao longo do ano passado.

Apenas em dezembro, o déficit entre as duas nações foi de US$ 25,3 bilhões, uma leve redução em relação aos US$ 25,4 bilhões de novembro.

Os dados foram divulgados em meio a crescentes tensões comerciais entre EUA e China. Na terça-feira, o governo chinês anunciou que aplicará tarifas de 10% a 15% a alguns produtos dos EUA a partir do dia 10.