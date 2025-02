Entrevista: Lula diz que governo leva 'muito a sério' controle da inflação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (5), que o governo leva "muito a sério" o controle da inflação e afirmou que ela "está razoavelmente controlada". Lula deu entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH, de Minas Gerais, na manhã desta quarta. Ele disse que quer evitar que "o preço dos alimentos prejudique o povo".

"Nós levamos a inflação muito a sério e acho que ela está razoavelmente controlada. Nossa preocupação é apenas evitar que o preço dos alimentos prejudique o povo, e por isso temos feito reuniões sistemáticas com os setores", disse o presidente.

Lula citou o preço da carne e disse que ela está "muito cara", mas afirmou que o governo vai controlar a inflação. Repetiu, ainda, que mesmo com reajustes da Petrobras, os combustíveis estão mais baratos hoje do que em 2022. Disse que o governo está discutindo "como fazer a compensação na hora em que tem um reajuste e esse reajuste (dos combustíveis) impactar no preço do transporte e do alimento".