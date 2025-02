Embraer assina acordo de R$ 7 bi, o maior de sua história para a venda de jatos executivos

Em nota, o presidente e CEO da Embraer Executive Jets, Michael Amalfitano, destaca está satisfeito com o compromisso renovado da Flexjet, que fortalece ainda uma parceria estratégica de mais de 20 anos.

A parceria entre a Embraer e a Flexjet teve início em 2003, quando a Flight Options, empresa que passou a fazer parte do grupo Flexjet em 2015, se tornou a primeira empresa de propriedade compartilhada a introduzir o jato Legacy Executive em sua frota.

"Ao completarmos 30 anos de Flexjet, nos parece apropriado estender nosso relacionamento com a Embraer com este pedido firme histórico. Desde 2003, recebemos mais de 150 aeronaves Embraer", comenta Michael Silvestro, CEO da Flexjet

A Embraer lembra que a Flexjet tem um histórico como primeiro cliente frotista de três produtos da Embraer: o Legacy Executive em 2003; o Phenom 300 em 2010; o Legacy 450 em 2016; e o Praetor 500/Praetor 600 em 2019.

Além disso, a Flexjet celebrou marcos importantes com a Embraer, como a entrega do 100º jato Phenom 300, em 2012, e do 1.000º jato executivo da Embraer, um Legacy 500, em 2016.