Faturamento do setor mineral em 2024 é de R$ 270,8 bi, avanço de 9% ante 2023, aponta Ibram

O faturamento do setor mineral brasileiro em 2024 alcançou R$ 270,8 bilhões, avanço de 9% ante 2023, informou nesta quarta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

O minério de ferro concentrou 59,4% do faturamento anual, com R$ 160,7 bilhões, valor 8,6% maior que o registrado em 2023. "Continuamos tendo uma exportação para a Ásia acima de 80%, liderado pela China", comentou o presidente do Ibram, Raul Jungmann.

Os Estados de Minas Gerais, Pará e São Paulo lideraram o faturamento no ano, com participações de 40%, 36,1% e 3,8%, respectivamente. "São Paulo teve contribuição de agregados - usados na construção civil em 2024", disse Jungmann.