FMI aponta melhora em desequilibrios econômicos no Chile e alerta para riscos externos elevados

A instituição alertou para os "riscos externos e a incerteza elevada". A volatilidade dos preços das commodities é um dos riscos que pode afetar as perspectivas de crescimento, segundo o Fundo. Além disso, a "incerteza em torno das políticas monetária e fiscal nas economias avançadas" pode resultar em condições financeiras apertadas por mais tempo.

O FMI elogiou a postura do governo chileno para o orçamento de 2025, que prevê uma "redução substancial do déficit dentro de um plano fiscal de médio prazo", com o objetivo de alcançar uma posição fiscal equilibrada até 2027.

A instituição destacou que a reforma da previdência é necessidade urgente para garantir aposentadorias adequadas e lidar com os custos do envelhecimento populacional, e sugeriu aumentar as taxas e o número de períodos de contribuição para tornar o sistema mais sustentável.