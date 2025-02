Haddad apresenta documento com prioridades de 2025-2026 da Fazenda a Hugo Motta

-Início da implantação da reforma tributária sobre o consumo - dispositivos legais já aprovados e se iniciam as etapas de implantação administrativa.

-Regulamentação da reforma tributária - Lei de Gestão e Administração do IBS, Fundos e Imposto Seletivo - Congresso precisa finalizar votação do PLP 108/2024 e projetos de lei do imposto seletivo e de lei de regulamentação dos Fundos serão enviados em 2025.

-Reforma tributária sobre a renda com isenção de IRPF para quem ganha até R$ 5 mil e tributação sobre o topo da pirâmide de renda - Proposta já apresentada pelo governo no final de 2024, projetos serão enviados ao Congresso Nacional em 2025.

-Limitação dos supersalários- Proposta faz parte do pacote de contenção de despesas e novo projeto de lei será enviado em 2025.

-Reforma da previdência dos militares - Proposta já enviada no âmbito do pacote de contenção de despesas.

-Projeto de lei da conformidade tributária e aduaneira, com valorização do bom contribuinte e responsabilização do devedor contumaz - proposta em tramitação no Congresso Nacional.