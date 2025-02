Haddad: Repasses dobraram em dois anos de governo Lula, sobretudo para Estados do Nordeste

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que nos primeiros dois anos de governo Lula o Executivo dobrou os repasses a estados, especialmente aos do Nordeste. Ele esteve no encerramento da cerimônia de posse do novo presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

"Se vocês pegarem a série histórica do que aconteceu nesses dois primeiros anos do governo do presidente Lula, vocês vão ver que nós dobramos o repasse em termos de empréstimos e de aval do Tesouro, sobretudo para os Estados do Nordeste. Na nossa plataforma de investimentos verdes, dos US$ 12 bilhões da plataforma, US$ 6 bilhões estão no Nordeste", destacou o ministro.

Recentemente, pesquisas indicaram queda na popularidade de Lula, inclusive no Nordeste, e houve cobranças de políticos da região para uma presença mais forte do presidente por lá. Haddad iniciou sua fala ponderando que sabe que "nunca a gente vai fazer o suficiente", porque o Brasil tem muita coisa para ser feita e todas as ações realizadas são "um degrau de uma longa escada".