Ibovespa sobe 0,31%, a 125,5 mil, com bancos após balanço do Santander

Após três sessões no negativo, o Ibovespa obteve leve recuperação, em alta de 0,31%, aos 125.534,07 pontos, enquanto o dólar interrompeu nesta quarta-feira, 5, uma sequência de 12 sessões em baixa frente ao real. O bom desempenho de Vale (ON +0,54%) e em especial dos grandes bancos, tendo Santander (Unit +6,20%) à frente após a divulgação de balanço trimestral, resultou em ganhos para o índice da B3, em dia ainda negativo para Petrobras (ON -1,01%, PN -0,73%). O giro financeiro desta quarta-feira foi a R$ 19,6 bilhões. Na semana e no mês, o Ibovespa acumula perda de 0,48%, após ganho de 4,86% em janeiro, que foi o primeiro desde agosto.

Além de Santander, destaque para Embraer (+15,51%), Auren Energia (+2,96%) e SLC Agrícola (+2,72%) na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão. No lado oposto, Azul (-8,87%), Raízen (-7,65%), Vamos (-5,82%) e CVC (-5,21%). "O resultado do Santander surpreendeu, e as ações dos demais bancos reagiram à expectativa de que 2024 inteiro, principalmente o último trimestre, trará resultados muito bons para o setor, com efeitos para 2025 - lembrando que o segmento financeiro é o de maior relevância no Ibovespa", diz Matheus Lima, analista e sócio da Top Gain. Dessa forma, destaque também para outros grandes nomes, como Itaú (PN +1,52%) e Bradesco (ON +1,46%, PN +2,33%), neste meio de semana.

"Alta do Ibovespa nada vibrante, mas tinha havido certo exagero na correção do fim do ano passado. De qualquer forma, não dá para comemorar dólar a R$ 5,80, e ainda há prêmio na curva de juros. Mercado americano está em momento diferente do brasileiro, no meio de uma boa temporada de resultados. Ruídos sobre o governo americano ainda persistem: é preciso se acostumar a um patamar de volatilidade mais alto", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Os mesmos problemas do fim do ano passado incerteza sobre situação fiscal doméstica e sobre a política tarifária dos Estados Unidos continuam no ambiente."