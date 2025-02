Itaú: Despesas totais vão a R$ 16,707 bi no 4º trimestre, alta de 8,9% em um ano

O Itaú Unibanco teve despesas totais de R$ 16,707 bilhões no quarto trimestre de 2024, número 8,9% maior que o do mesmo período do ano anterior, e 4,8% acima do terceiro trimestre do ano passado.

Vários fatores explicam a variação, de acordo com o banco, como o acordo coletivo dos bancários, as maiores despesas com participação nos resultados, além de maiores despesas com serviços de terceiros, processamento de dados e depreciação e amortização.

Com pessoal, as despesas somaram R$ 7,110 bilhões, crescimento de 8,5% em um ano, e alta de 1,1% em três meses.