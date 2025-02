Juros: DIs sobem na véspera de leilão de prefixados e com produção industrial

Os juros futuros aceleraram a alta no período da tarde, com o mercado ajustando suas posições na véspera do leilão de prefixados do Tesouro. O mercado também reavaliou o dado da produção industrial divulgado pela manhã que, por ter vindo acima do esperado, coloca em dúvida a tese de uma desaceleração econômica mais forte, a qual respaldaria cortes de juros mais cedo. Operadores apontam ainda que há espaço para essa correção - que ocorre no mesmo dia em que o dólar avança, após 12 pregões em queda -, considerando o fechamento expressivo da curva de juros recentemente.

A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu para 14,965%, de 14,921% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançou a 15,020%, de 14,879%, e o para janeiro de 2029 subiu para 14,645%, de 14,454% no ajuste de ontem.

Gustavo Okuyama, gestor de renda fixa da Porto Asset, afirma que a abertura dos juros longos ocorre por ajustes antes do leilão de venda de títulos prefixados do Tesouro, nesta quinta-feira. "O investidor tem receio de que venha um lote grande e que o Tesouro pague o prêmio, então quem está posicionado na queda de juros acaba saindo dessas posições, ou tenta se proteger. Isso faz com que o juro longo abra", explica.