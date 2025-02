MicroStrategy tem prejuízo, decepciona com receita e anuncia mudança de nome para Strategy

A MicroStrategy, que se notabilizou por ter um dos maiores balanços corporativos de bitcoin, amargou prejuízo de US$ 670,8 milhões no quarto trimestre. O resultado reverte o lucro de US$ 89,1 milhões obtidos em igual período do ano anterior. A perda por ação ficou em US$ 3,03, pior que a previsão de analistas consultados pela FactSet, de um saldo negativo de US$ 0,09 por papel.

A companhia registrou receita de US$ 120,7 milhões nos três meses encerrados em dezembro, uma queda de 3% no confronto com o mesmo intervalo de 2023. Este número também ficou aquém do esperado pelo mercado, que projetava US$ 122,4 bilhões.

A empresa anunciou ainda o nome de MicroStrategy para apenas Strategy.