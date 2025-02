Ouro renova recorde de fechamento pelo 3º dia seguido em meio a incertezas econômicas

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 5, e renovou pela terceira vez consecutiva sua máxima de fechamento, impulsionado pela crescente demanda por ativos de refúgio em meio à incerteza econômica global por conta das políticas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump. Leituras de índice dos gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e o aumento do déficit comercial aceleraram quedas dos rendimentos dos Treasuries e do dólar, o que também ajudou a sustentar a alta do metal precioso.

Nesta quarta, o ouro para abril avançou 0,60%, a US$ 2.893,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante a sessão, o metal precioso também renovou seu maior nível histórico a US$ 2.906,00 a onça-troy.

O Swissquote afirma que os investidores podem estar mais relaxados agora do que no começo da semana, mas os ativos de segurança continuam com demanda crescente por conta das incertezas globais causadas por Donald Trump.