Pavel Cardoso: Abic denunciou produto com 'sabor café' como fraude

A entidade também reforçou que a prática prejudica a cadeia produtiva do café no Brasil. "Essa é uma fraude que desrespeita os mais de 330 mil produtores do País e as mais de 1.300 indústrias que trabalham arduamente para entregar qualidade", afirmou Cardoso. Além do impacto econômico, ele chamou a atenção para os danos à reputação do Brasil no mercado global. "É um desserviço à população e uma imagem muito ruim para um país que produz 40% do café do mundo."