Políticas de Trump adicionam muita incerteza e Fed precisa de mais de clareza, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve Bank (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Thomas Barkin, disse que muitas das políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adicionam muita incerteza para o cenário futuro e que é muito difícil saber o que ocorrerá com o crescimento, o emprego e a inflação. "O Fed precisa de um pouco mais de clareza sobre todas essas incertezas", afirmou o dirigente em entrevista à Bloomberg TV.

Barkin citou que as dúvidas não decorrem apenas de potenciais tarifas que serão aplicadas, mas também de outras questões como a desregulamentação, o plano de corte de impostos, imigração, política energética e geopolítica.

Ele disse que uma pesquisa junto a diretores financeiros conduzida pelo Fed em novembro e dezembro mostrou que há um total otimismo com a economia, diante da nova administração.