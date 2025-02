Produção industrial recua em 15 das 25 atividades em dezembro ante novembro, aponta IBGE

Na direção oposta, entre as oito atividades com avanços, os principais impactos positivos foram de indústrias extrativas (0,8%) e bebidas (3,2%).

As contribuições positivas foram significativas também em celulose, papel e produtos de papel (2,2%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (4,0%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (2,9%) e produtos têxteis (2,9%).

Comparação com dezembro de 2023

Segundo o IBGE, o avanço de 1,6% na indústria brasileira em dezembro de 2024 ante dezembro de 2023 foi resultado de uma expansão na produção de 17 dos 25 ramos investigados.

O mês de dezembro de 2024 (21 dias) teve 1 dia útil a mais do que igual mês do ano anterior (20 dias), ressaltou o IBGE. "O efeito calendário em tese favorece o resultado de dezembro deste ano", disse André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

As principais influências positivas partiram de produtos químicos (10,4%), veículos automotores (12,8%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (27,1%) e máquinas e equipamentos (12,6%).