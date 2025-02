Qualcomm anuncia lucro e receita acima do esperado e ação sobe no after hours

A Qualcomm anunciou lucro e receita acima das expectativas no primeiro trimestre fiscal de 2025 e ação respondia em alta ao desempenho.

O lucro líquido ficou em US$ 3,18 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2025, o que correspondeu a um crescimento de 15% ante o mesmo período de 2024. O lucro diluído por ação foi de US$ 2,83, acima dos US$ 2,46 do mesmo período do ano anterior.

Excluindo alguns itens não recorrentes, o lucro ajustado por ação foi de US$ 3,41, ante US$ 2,75 no primeiro trimestre fiscal de 2024 e ante previsão de US$ 2,46 dos analistas, de acordo com a FactSet.