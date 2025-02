Queda das commoditeis e de NY pesa no Ibovespa, que volta a operar nos 124 mil pontos

A desvalorização das commodities e dos índices futuros de ações em Nova York dificultam uma direção ao Ibovespa nesta quarta-feira, 5, na esteira dos resultados melhores do que o esperado da produção industrial brasileira. Além disso, o tema tarifas fica no foco dado que os Estados Unidos e a China ainda não conversaram sobre o assunto após o governo americano impor taxas a Pequim e este retaliar. Ontem, o Índice Bovespa fechou com queda de 0,65%, aos 125.147,42 pontos.

Aqui, destaque ao avanço das ações de grandes bancos na esteira do balanço do Santander Brasil. A Unit da instituição sobe quase 5,00% e influencia os papéis do segmento. O banco teve lucro líquido recorrente de R$ 3,855 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 74,9% no comparativo anual, enquanto na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a variação foi positiva em 5,2%. Após o fechamento dos mercados sairá o balanço do Itaú Unibanco.

"Cria expectativa positiva para os próximos resultados, por isso as ações dos demais bancos sobem", avalia Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos.