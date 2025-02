SP tem recorde de lançamentos e vendas em 2024, mas setor deve perder força

Os distratos representaram cerca de 5% das vendas ao longo do ano.

No fim do ano, o estoque de unidades à venda era de 60,7 mil unidades, redução de 6% em um ano. Desse total, 51% estavam ainda na planta, 48% em obras e apenas 1% eram imóveis prontos.

Para 2025, o Secovi-SP projeta que os lançamentos e vendas aumentem até 5% no segmento do MCMV, com os negócios sustentados por juros subsidiados via FGTS.

Já para o médio e alto padrão, a expectativa é que os lançamentos e vendas oscilem entre redução de 5% e alta de 5%, uma vez este setor depende de financiamentos a taxas de mercado e juros mais altos.