Super Micro anuncia expansão de data center de IA com plataforma da Nvidia

A Super Micro Computer, fabricante de servidores, anunciou nesta quarta-feira, 5, que expandiu totalmente seu data center de inteligência artificial (IA) com a plataforma Blackwell, nova unidade de processamento gráfico lançada recentemente pela Nvidia.

De acordo com o CEO da empresa, Charles Liang, as novas soluções desenvolvidas por meio de "colaboração próxima" com a Nvidia oferecem "excelente poder computacional".