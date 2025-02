ANP aprova flexibilizações em edital da oferta permanente

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Petróleo aprovou em reunião nesta quinta-feira, 6, uma nova versão do edital de licitações e das minutas dos contratos da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP) - portanto referente ao pré-sal - atendendo a uma série de flexibilizações pleiteadas pelo setor de óleo e gás.

Entre os principais aprimoramentos estão: adequações às diretrizes de conteúdo local emitidas pelo Conselho Nacional de Política Energética em 2023; atualização dos modelos de seguro garantia, com base em Consulta e Audiência Públicas realizadas este ano; uma flexibilização no chamado "Programa Exploratório Mínimo (PEM)", que deixou de exigir perfuração de poço exploratório para todas as áreas, passando a prever, adicionalmente, a possibilidade de execução de atividades de sísmica 3D e reprocessamento sísmico 3D; exclusão do pagamento de taxas de participação e de amostra de dados; possibilidade de apresentação de garantia de oferta por licitantes sem declaração de interesse, desde que a empresa em questão esteja consorciada com outra que tenha feito; flexibilidade na forma de apresentação da garantia de oferta, que poderá ser entregue em formato físico ou digital.

Além disso foi alterado a ordem do processo, com a qualificação das empresas após o leilão, e foram definidos prazos para o ciclo da Oferta Permanente, com duração mínima de 120 dias e máxima de 180 dias entre a aprovação da declaração de interesse e a sessão pública entre outras mudanças.