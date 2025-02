ArcelorMittal tem prejuízo inesperado no 4º trimestre de 2024, de US$ 390 milhões

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira, 6, que teve prejuízo líquido de US$ 390 milhões no quarto trimestre de 2024, bem menor do que a perda de US$ 2,97 bilhões registrada em igual período do ano anterior. O resultado, porém, frustrou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 319 milhões, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, avançou 14% na mesma comparação, a US$ 1,65 bilhão, superando o consenso do mercado, de US$ 1,53 bilhão.

Já as vendas da empresa aumentaram 1,1%, a US$ 14,71 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.