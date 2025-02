ArcelorMittal tira da gaveta investimento de até R$ 4 bi no Espírito Santo

Anúncio descongela projeto no ES

Maior fabricante de aço do País - 42% do total produzido no ano passado -, com volume equivalente a 15,5 milhões de toneladas de material bruto, a ArcelorMittal informou na nota que o investimento se soma ao programa de R$ 25 bilhões no País entre os anos de 2022 e 2028.

O anúncio significa tirar da gaveta um projeto acalentado por pelo menos duas décadas. O objetivo é gerar mais valor ao atual produto vendido como laminado a quente, que tem algumas limitações de aplicações no mercado.

Segundo a empresa, os estudos de viabilidade técnica foram concluídos e agora o projeto segue os trâmites internos de aprovação dentro do grupo.

Em nota, Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, afirmou, que "o projeto é mais do que um investimento; é um marco que reforça nosso compromisso com o futuro e com o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil".

Ele acrescentou que vai presença da empresa em mercados de alto valor, como automotivo, de eletrodomésticos e construção civil, ao mesmo tempo que aproxima a produção das demandas do consumidor final.