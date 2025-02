Arm reporta receita recorde, mas projeções para 1º trimestre decepcionam investidores

A gigante de design de chips Arm Holdings reportou vendas trimestrais recordes impulsionadas pela demanda por chips de inteligência artificial (IA), mas forneceu uma perspectiva que decepcionou os investidores. A empresa registrou vendas de US$ 983 milhões no último trimestre, superando os US$ 939 milhões esperados por analistas consultados pela FactSet.

Porém, sua previsão de receita entre US$ 1,175 bilhões e US$ 1,275 bilhões para o próximo trimestre ficou em linha com a projeção dos analistas de US$ 1,221 bilhões.

Em uma carta aos acionistas, os principais executivos da Arm afirmaram que a IA estava impulsionando uma forte demanda por chips baseados na tecnologia da Arm, citando novos desenvolvimentos em hardware e modelos de linguagem pequenos, mas poderosos, que tornam a IA mais viável em computadores pessoais, smartphones e carros.