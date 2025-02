Bailey diz que BC da Inglaterra pretende continuar a cortar juros, mas que ainda decidirá ritmo

Segundo ele, este cenário reflete um perfil de enfraquecimento da demanda e do Produto Interno Bruto (PIB). "Contatos sugerem que empresas estão relutantes em repassar preços devido a demanda fraca", afirmou o presidente, mas ponderou que "ainda não está claro como isso afetará a inflação".

Bailey reiterou as projeções do banco central de que a inflação deverá retornar para 2% no médio prazo e disse que não usaria palavra "estagflação" para definir economia do Reino Unido no momento.

Ele ressaltou que os dirigentes vão trabalhar para alcançar a estabilidade de preços e que as dinâmicas de equilíbrio entre oferta e demanda definirão a trajetória dos juros. "Precisamos garantir que não vão haver efeitos secundários na inflação de serviços", afirmou.

Corte nas projeções para o PIB

O presidente do Banco da Inglaterra afirmou ainda que o corte nas projeções para o crescimento do PIB do Reino Unido não refletem o orçamento fiscal proposto pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, ao ser questionado em coletiva de imprensa.

Bailey observou que existem inúmeros fatores da economia doméstica - como a maior resistência de consumidores em gastar - e da economia externa que explicam a revisão nos números da atividade econômica.