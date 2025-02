Bolsas de NY fecham sem sinal único, observando indicadores e balanços, na véspera do payroll

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 6, em uma sessão atenta à publicação de dados da economia americana, na véspera do payroll de janeiro, e à uma série de balanços de importantes empresas. No geral, o setor de tecnologia teve um desempenho superior, impulsionando o Nasdaq a uma alta, enquanto o Dow Jones teve um recuo. Foi destaque que parlamentares americanos planejam apresentar um projeto para proibir o chatbot da DeepSeek em dispositivos pertencentes ao governo do país, em dia no qual a empresa anunciou uma limitação de acesso ao seu serviço devido à escassez na capacidade do seu servidor.

O índice Dow Jones caiu 0,28%, a 44.747,63 pontos, o S&P 500 avançou 0,36%, a 6.083,57 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,51%, a 19.791,99 pontos.

De acordo com o HFE, os pedidos de auxílio-desemprego, que subiram além do previsto na última semana, não mostram nenhum sinal de recessão iminente e não há motivos para preocupação. "A política do Federal Reserve (Fed) é projetada para dar suporte à economia e ao mercado de trabalho antes que uma recessão se forme", afirma. Segundo a Pantheon Macro, a ligeira recuperação no crescimento dos custos unitários de mão de obra vale ser observada, mas, por enquanto, a consultoria acredita que o presidente do BC americano, Jerome Powell, tenha razão ao dizer que o mercado de trabalho "não é mais uma fonte significativa de pressão inflacionária".