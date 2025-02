BrasilAgro tem prejuízo de R$ 19,6 milhões no 2º trimestre, alta de 237%

A BrasilAgro, que atua na produção e comercialização de grãos e fibras, bioenergia e também na compra e venda de propriedades rurais, registrou prejuízo líquido de R$ 19,625 milhões no segundo trimestre do ano agrícola 2024/25, encerrado em 31 de dezembro, informou a companhia nesta quinta-feira, 6. O resultado representa um aumento de 237% no prejuízo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a perda foi de R$ 5,822 milhões.

A receita líquida operacional cresceu 1% na comparação anual, totalizando R$ 153,1 milhões. A maior parte da receita veio da comercialização de soja e cana-de-açúcar, que registraram avanços de 44% e 82%, respectivamente. No entanto, a receita líquida imobiliária, referente à venda de fazendas, foi zero no trimestre, contra R$ 4,8 milhões registrados no segundo trimestre de 2024.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado total da companhia alcançou R$ 41,0 milhões no segundo trimestre de 2025, comparado ao resultado negativo de R$ 25,0 milhões no segundo trimestre de 2024. A margem Ebitda ajustado foi de 22%, ante margem negativa de 16% nosegundo trimestre de 2024, impulsionada pelo efeito positivo da variação no valor justo dos ativos biológicos, que somou R$ 35,2 milhões no trimestre.