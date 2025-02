Com bancos e Vale, Ibovespa emenda 2ª alta, aos 126,2 mil pontos

O Ibovespa teve um segundo dia de recuperação moderada, nesta quinta-feira, 6, em alta de 0,55%, aos 126.224,74 pontos, neutralizando assim as perdas que haviam sido registradas nas duas primeiras sessões do mês. Em fevereiro e na semana, o índice da B3 passa a leve ganho de 0,07%, avançando agora quase 5% no ano (+4,94%). O giro financeiro ficou em R$ 19,1 bilhões nesta quinta-feira. Petrobras ON e PN fecharam em baixa, respectivamente, de 0,60% e 0,19%, mas compensada pelo forte avanço de Vale (ON +1,51%). Entre os grandes bancos, destaque para Bradesco (ON +1,08%, PN +1,38%) e também para Itaú, que perdeu força e quase convergiu à estabilidade no fim (PN +0,18%), após resultados trimestrais bons, mas com guidance conservador.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Raízen (+8,28%), Magazine Luiza (+7,41%) e Cogna (+7,14%). No lado oposto, Automob (-6,90%), Embraer (-2,82%) e Vamos (-2,29%). Na sessão, o Ibovespa oscilou dos 125.249,04 aos 126.398,77 pontos, saindo de abertura aos 125.531,06. O dólar à vista encerrou em baixa de 0,52%, a R$ 5,7639.

Na agenda de dados desta quinta-feira, pela manhã, a leitura sobre pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos indica uma possível desaceleração da atividade econômica americana, o que, em conjunto com outros dados, contribui para a percepção de que o Federal Reserve possa retomar os ajustes de baixa da taxa de juros dos Estados Unidos antes do que se previa, avalia Inácio Alves, analista da Melver. Em Nova York, o desempenho dos principais índices de ações ficou entre -0,28% (Dow Jones) e +0,51% (Nasdaq) no fechamento.