Costa Filho diz que vai se reunir com presidente do Cade sobre fusão Azul-Gol na próxima semana

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que se reunirá, na semana que vem, com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, para tratar da proposta de fusão apresentada pelas companhias aéreas Azul e Gol. "Hoje, 63% do mercado de passageiros está com Azul e Gol. Estamos falando de mais de 35 mil empregos diretos gerados pelas companhias. Nossa principal prioridade neste momento é fazer com que as empresas possam se preservar e não quebrarem", afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Costa Filho já se reuniu com os presidentes das companhias para discutir a proposta de fusão que foi apresentada por elas no dia 15 de janeiro.

O ministro diz que a decisão final cabe ao Cade, mas sinaliza o apoio. "Imaginem o caos de uma companhia como a Gol fechar?", comentou, na entrevista transmitida nesta quinta-feira, 6.