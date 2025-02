'Imagino que a gente vai perder de 1,5% a 2% do PIB neste ano', diz Tarcísio de Freitas

"Em outubro de 2022, o País se endividava R$ 720 milhões por dia. Hoje o Brasil se endivida R$ 3,5 bilhões por dia", afirmou Tarcísio, comparando a gestão Lula com a do seu padrinho político e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Estive em Nova York e conversei com gestores de fundos de investimento. O desânimo é muito grande. E desânimo traz desinteresse."

O republicano mencionou que esperava que a desaceleração da economia acontecesse no segundo semestre do ano. Porém, o processo está se antecipando de acordo com ele.

O governador de São Paulo citou as medidas de seu governo que teriam feito o Estado se preparar para o cenário previsto com a aprovação dos projetos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). "Reforma administrativa, privatizações, programa de regularização tributária", declarou.

"Esse ano a gente tem um orçamento de investimento R$ 45 bilhões. R$ 33,5 bilhões dedicados realmente ao investimento e R$12 bilhões de capital financeiro", diz o governador. "Nós percebemos a queda na arrecadação pelas rodovias concedidas, caiu o movimento."

Tarcísio afirmou aos prefeitos de São Paulo que pretende ajudar os municípios a fazer leilões. As concessões para a iniciativa privada seriam a saída para reagir ao cenário de deterioração apontado por ele.

O evento prevê aproximar os gestores municipais com o governo estadual. Estão previstos 135 programas.