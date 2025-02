ING lucra menos no 4º tri de 2024 com aumento de provisões para perdas com empréstimos

O banco holandês ING obteve lucro líquido de 1,15 bilhão de euros no quarto trimestre de 2024, menor do que o ganho de 1,56 bilhão de euros apurado em igual período do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 6. O resultado ficou abaixo da projeção de analistas, de lucro de 1,26 bilhão de euros.

O desempenho do ING foi prejudicado por provisões para empréstimos inadimplentes, que saltaram para 299 milhões de euros nos últimos três meses do ano passado, ante 86 milhões de euros no mesmo intervalo de 2023.

A receita total do ING somou 5,407 bilhões de euros, praticamente estável em relação a um ano antes, enquanto a receita com juros totalizou 3,68 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.