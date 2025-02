Itaú quer migrar 15 milhões de clientes para o 'superapp' em 2025

O Itaú Unibanco espera chegar aos 15 milhões de clientes integrados à plataforma única (o superapp), principal fruto do projeto Um Só Itaú, até o final deste ano. Em 2024, foram 5,3 milhões de clientes, e de acordo com o banco, a mudança já mostra resultados.

"Os clientes já migrados têm um índice de satisfação mais alto", afirmou o diretor Financeiro do banco, Gabriel Moura, em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco no quarto trimestre de 2024.

De acordo com ele, as métricas que mostram esse maior engajamento são as de ativação de contas e de cadastro de chaves Pix. A nova plataforma do Itaú é um "superapp" em que passam a ser atendidos todos os clientes, inclusive os que ainda não têm conta corrente do banco.