Juros: DIs rondam estabilidade, com dólar em queda, mas receio sobre contas públicas

Os juros futuros curtos adotaram viés de baixa no período da tarde, com a leitura de que a desvalorização do dólar pode aliviar a inflação no curto prazo. Já o vértice longo seguiu pressionado, à medida que o mercado volta se preocupar com a dinâmica da dívida pública, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar, pela manhã, que "tem certeza" que o Congresso aprovará a isenção do Imposto de Renda para salários até R$ 5 mil. A dúvida é sobre como o governo vai compensar, nas contas públicas, o aumento desejado na faixa de isenção. Ainda assim, as taxas fecharam perto dos ajustes da véspera.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu a 14,930%, de 14,968% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 fechou estável, a 15%, e o para janeiro de 2029 subiu para 14,665%, de 14,642% no ajuste de ontem.

A apreciação do real ante o dólar, que cedeu 0,52% (a R$ 5,7639), fez com que o DI de curto prazo conseguisse retomar o viés de baixa. Isso porque a queda do dólar alivia as expectativas de inflação, segundo Julio Hegedus Netto, economista da Confiance Tec.