Lucro do Itaú Unibanco tem alta de 16,2% e soma R$ 41,4 bi em 2024

Apesar da expansão das operações de crédito, as taxa de inadimplência (atrasos superiores a 90 dias) fechou o ano em 2,4%, abaixo do patamar de 2,8% do final de 2023. Considerando apenas as operações do banco no Brasil, o índice de calote foi um pouco maior, 2,6%, mas abaixo dos 3,2% de um ano antes.

Esse recuo nos indicadores de inadimplência permitiu ao banco reduzir suas provisões para devedores duvidosos (PDD) em 2,5%, para R$ 36,2 bilhões.

As receitas com serviços, que inclui cobrança de tarifas bancárias, teve alta de 4,5% em 12 meses, e alcançou R$ 11,69 bilhões.

O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, classificou 2024 como um ano de consistência na entrega de resultados. "Mais do que os indicadores financeiros, encerramos o ano com muitos avanços importantes na nossa estratégia de centralidade nos clientes, com crescimento contínuo nos nossos índices de engajamento e de satisfação", afirmou o executivo em nota.

O banco também conseguiu aumentar a sua rentabilidade no ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) ficou em 22,1%, avanço de 1,1 ponto porcentual em um ano. Mas um pequeno recuo ante o ROE de 22,7% do terceiro trimestre.

A margem financeira subiu 8,3% em um ano, para R$ 29,38 bilhões, enquanto que a margem com clientes, que contabiliza os ganhos gerados pelas operações de crédito, também subiu 8,3%, para R$ 28,48 bilhões.