Lula defende saída para explorar Foz do Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta, 5, a necessidade de se encontrar uma solução para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Segundo Lula, os obstáculos a essa atividade não são responsabilidade da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que sempre foi contra a liberação da área. As declarações foram dadas em entrevista a uma rádio de Minas Gerais, depois de o presidente ser questionado sobre o tema.

"Há uma confusão na imprensa, sei lá causa por quem, de tentar jogar em cima da companheira Marina a responsabilidade pela não aprovação da exploração de petróleo na Margem Equatorial do Rio Amazonas. A Marina não é a responsável", disse ele.

A Margem Equatorial abrange uma área que vai pelo litoral do Nordeste à Foz do rio Amazonas. E um dos trechos com óleo possivelmente viável à exploração fica a 500 km da foz do Amazonas - o que os especialistas dizem ser uma distância pequena por causa da possibilidade de as correntes marítimas espalharem petróleo em toda a área da foz em caso de vazamento.