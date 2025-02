Banco Pan tem lucro de R$ 211 milhões no 4º trimestre de 2024

Na reta final de 2024, o banco deu uma pisada no freio no crédito consignado, um movimento que se viu em todo o mercado, por conta da inviabilidade de trabalhar com o teto fixado pelo INSS em meio a alta dos juros. "As margens ficaram muito apertadas", afirma o CEO.

No consignado, o Pan, que costumava emprestar em 2024 até o terceiro trimestre uma média de R$ 1 bilhão por mês, reduziu esse número para a casa dos R$ 400 milhões em dezembro. Naquele mês, parou de oferecer o consignado do INSS nos correspondentes, assim como outros bancos que operam essa linha.

Novo consignado

O governo estuda criar um consignado privado, e está em discussão o uso de garantia de recursos do FGTS. Para o presidente do Pan, a ideia é positiva, desde que não haja um teto para os juros. "Isso inviabiliza a escala do produto", disse ele, citando que os funcionários do setor privado têm padrões muito diferentes nas empresas, ao contrário do consignado do INSS, que é bem mais padronizado.

Para Guimarães, a antecipação do saque aniversário do FGTS, que é um produto popular, deve continuar, apesar de tentativas anteriores de acabar com ele. "Tem muita gente utilizando, é uma linha barata."

A principal carteira do Pan é a de veículos, que responde por 57% do total, seguida por consignado e cartão consignado, com 36%. No ano, a carteira de veículos cresceu 36%, chegando a R$ 30 bilhões. Além de veículos e consignado, o Pan atua em antecipação do FGTS, empréstimo pessoal e cartão de crédito. O número de clientes com exposição a uma dessas linhas foi 15,3 milhões, alta anual de 7%.