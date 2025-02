Bolsas da Ásia fecham mistas, com alta de ações chinesas de tecnologia e do setor automotivo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/02/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com destaque positivo para ações chinesas de tecnologia e do setor automotivo.

O índice Hang Seng avançou 1,16% em Hong Kong, a 21.133,54 pontos, impulsionado por grandes empresas de tecnologia chinesas como Lenovo (+6,3%), Xiaomi (+4,7%) e Alibaba (+1,5%), em meio ao entusiasmo com os modelos de IA recentemente lançados pela startup chinesa DeepSeek.