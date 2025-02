Bolsas de NY fecham em baixa, com indicadores, tarifas de Trump e balanço da Amazon

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta, 7, em dia que teve a divulgação de uma série de indicadores da economia americana, com destaque para o payroll de janeiro dos Estados Unidos. As medidas tarifárias do presidente Donald Trump também estiveram no radar, incluindo rumores de que o republicano poderia aplicar uma tarifa universal. O setor de tecnologia contou com algumas das principais quedas, operando especialmente pressionado após a publicação do balanço da Amazon.

O índice Dow Jones caiu 0,99%, a 44.303,40 pontos, o S&P 500 recuou 0,95%, a 6.025,99 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 1,36%, a 19.523,40 pontos. Na semana, houve queda de 0,54%, 0,24% e 0,53%, respectivamente.

Os EUA criaram 143 mil empregos em janeiro, abaixo da mediana de expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 170 mil. Já a taxa de desemprego caiu a 4% em janeiro, enquanto os salários médios por hora subiram 0,48% na comparação mensal e 4,1% na anual - ambas mostrando aceleração em relação a dezembro. Para a Capital Economics, os números sinalizam um mercado de trabalho que manterá o Fed "sem pressa" para continuar com os cortes nas taxas de juros. Levantamento da Universidade de Michigan apontou alta robusta nas expectativas de inflação de 1 ano, a 4,3%, e de 5 anos, a 3,3%, além de queda inesperada do sentimento do consumidor americano. Os estoques no atacado caíram 0,5% na comparação mensal de dezembro, como esperado.